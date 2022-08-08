Гауляйтер окупованої частини Запоріжжя підписав указ про референдум - росЗМІ

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Призначений росією голова адміністрації Запорізької області колаборант євген балицький підписав розпорядження про проведення «референдуму» про входження захопленої території до складу рф.

Цю новину 8 серпня повідомило пропагандистське держагентство «РИА Новости».

Так званий «голова Запорізької області» оголосив про проведення фейкового референдуму на форумі «Ми разом із росією».

При цьому усі, хто зібрався в залі, підняли руки на знак згоди.

Нагадаємо, Американський Інститут вивчення війни повідомляв, що росія може прискорити підготовку до «референдуму» на захоплених територіях. Загарбники змінюють плани через опір українців. Аналітики наводять як приклад заяву мера Мелітополя Івана Федорова, який стверджує, що опір змушує окупантів постійно змінювати плани щодо «референдуму».

Тепер вони розглядають можливість семиденного «голосування» вдома. Російські військові ходитимуть по домівках і опитуватимуть мешканців Мелітополя, — сказав Федоров.

Крім того, він сказав, що окупанти під час проведення так званого «референдуму» у Запорізькій області планують залякувати місцевих людей зброєю.

7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.