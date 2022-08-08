ISW: Російська влада прискорює підготовку до псевдореферендумів

https://racurs.ua/ua/n173496-rosiyska-vlada-pryskoruie-pidgotovku-do-psevdoreferendumiv-isw-pyshe-pro-variant-golosuvannya.html

Ракурс

Опір жителів України змусив окупаційну владу постійно змінювати плани проведення референдуму. Раніше планувалося провести «єдиний день голосування», а зараз розглядається можливість семиденного «голосування з дому», під час якого озброєні російські солдати ходитимуть від дому до дому та «опитуватимуть» громадян.

Скасувавши можливість очного голосування і перейшовши на опитування по домах, російська влада розширює свої можливості для прямого залякування населення, що робить практично неможливим будь-який незалежний моніторинг голосування, відзначають експерти американського агентства Інституту вивчення війни (ISW).

Крім того, такий варіант проведення псевдореферендумів дозволить зібрати особисті дані мешканців та зменшить ризик партизанських нападів.

Кремль може призначити різні типи голосування в різних окупованих районах залежно від передбачуваної підтримки місцевого населення, ризику партизанських нападів і бюрократичних можливостей.

Радник голови Херсонської ОДА Сергій Хлань зазначив, що окупаційна влада не до кінця підготувала умови для проведення референдуму і прискорює підготовку після тритижневої паузи, яку чиновник пояснює тим, що українські HIMARS завдають ударів по російському тиловому забезпеченню.

Хлань зазначив, що попередньою датою референдуму залишається 11 вересня. Але все може змінитися в залежності від дій ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що якщо росія почне проводити референдуми на окупованих територіях, Київ не буде вести з нею жодних переговорів.