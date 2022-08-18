У Криму повідомляють про чергову масштабну пожежу

https://racurs.ua/ua/n173838-u-krymu-povidomlyaut-pro-chergovu-masshtabnu-pojeju-video.html

Ракурс

Телеграм-канали повідомляють про нову «бавовну» у Криму. За попередніми даними, пожежа спалахнула у селі Міжводне.

Тут по обіді 18 серпня зафіксували стовп диму. Відео поширюють у місцевих соціальних мережах у четвер, 18 серпня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що росіяни передислокували частину своїх повітряних сил вглиб окупованого півострова.

росія вивела у Чорне море близько 10 кораблів, повідомляє ОК «Південь». Кораблі ховаються в безпечних для себе районах уздовж кримського узбережжя до Новоросійська. На бойовому чергуванні знаходяться два надводні носії ворога з 16 крилатими ракетами типу «Калібр» та великий десантний корабель.

Нагадаємо, вранці 16 серпня у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму відбулася детонація великого складу боєприпасів у селі Майське, а також пожежа на трансформаторі електричної підстанції 330 кВ у самому місті Джанкой. За даними місцевих ЗМІ, до двох тисяч людей евакуйовано із місця події.