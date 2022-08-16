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Ракурс
Біля окупованого Джанкоя 16 серпня пролунали вибухи, фото: «Слово і Діло»

Вибухи під Джанкоєм — з’явилися супутникові знімки наслідків

16 сер 2022, 21:59
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У Криму сьогодні, 16 серпня, пролунали вибухи неподалік розташованого на півночі тимчасово окупованого півострова міста Джанкоя.





Журналіст програми розслідувань «Схеми» Кирило Овсяний на своїй сторінці у Твіттері супутникові знімки складу боєприпасів окупантів у розташованому поблизу Джанкоя селищі Майське.

Відповідні знімки були зроблені вчора, 15 серпня, а також після сьогоднішніх вибухів.

На опублікованих фото можна побачити руйнування, яких зазнав цей військових об'єкт.

Супутникові знімки військового об'єкта біля Джанкоя, фото: Кирило Овсяний

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ вже прокоментували сьогоднішні вибухи в окупованому Криму.

Джерело: Ракурс


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