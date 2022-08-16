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Біля окупованого Джанкоя 16 серпня пролунали вибухи, фото: «Слово і Діло»
Вибухи під Джанкоєм — з’явилися супутникові знімки наслідківhttps://racurs.ua/ua/n173782-vybuhy-pid-djankoiem-z-yavylysya-suputnykovi-znimky-naslidkiv.htmlРакурс
У Криму сьогодні, 16 серпня, пролунали вибухи неподалік розташованого на півночі тимчасово окупованого півострова міста Джанкоя.
Журналіст програми розслідувань «Схеми» Кирило Овсяний на своїй сторінці у Твіттері супутникові знімки складу боєприпасів окупантів у розташованому поблизу Джанкоя селищі Майське.
Відповідні знімки були зроблені вчора, 15 серпня, а також після сьогоднішніх вибухів.
На опублікованих фото можна побачити руйнування, яких зазнав цей військових об'єкт.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ вже прокоментували сьогоднішні вибухи в окупованому Криму.
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