Возле оккупированного Джанкоя 16 августа прогремели взрывы, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n173782-vzryvy-pod-djankoem-poyavilis-sputnikovye-snimki-posledstviy.html

Ракурс

У Криму сьогодні, 16 серпня, пролунали вибухи неподалік розташованого на півночі тимчасово окупованого півострова міста Джанкоя.

Журналіст програми розслідувань «Схеми» Кирило Овсяний на своїй сторінці у Твіттері супутникові знімки складу боєприпасів окупантів у розташованому поблизу Джанкоя селищі Майське.

Відповідні знімки були зроблені вчора, 15 серпня, а також після сьогоднішніх вибухів.

На опублікованих фото можна побачити руйнування, яких зазнав цей військових об'єкт.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ вже прокоментували сьогоднішні вибухи в окупованому Криму.