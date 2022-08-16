Рашисты 16 августа нанесли ракетный удар по Житомирщине, фото: «Зеркало недели»

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Ракурс

Рашисти сьогодні, 16 серпня, з території білорусі вдарили ракетами по Житомирщині.

Удару було завдано по військовому аеродрому. Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Центр».

Рашисти підняли літаки з території білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34, — зазначається в повідомленні.

В результаті пошкоджено злітно-посадкову смугу аеродрому та кілька одиниць автомобільної техніки.

Особовий склад знаходився в укритті, тому не постраждав, — зазначають в ПК «Центр».

Нагадаємо, вчора, 15 серпня, моніторингова група «Беларускі Гаюн», яка відстежує військову активність у білорусі, попереджала про підготовку до потужного ракетного удару по Україні.