Россияне накапливают силы для масштабного ракетного удара по Украине из беларуси — «Гаюн»

https://racurs.ua/n173749-rossiyane-nakaplivaut-sily-dlya-masshtabnogo-raketnogo-udara-po-ukraine-gaun.html

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На території білорусі, ймовірно, відбувається підготовка до потужного ракетного удару по Україні найближчими тижнями.

Такий висновок зробили аналітики у звіті моніторингової групи «Беларускі Гаюн».

Про це свідчить те, що з часу останнього масштабного удару 28 липня з території білорусі не було випущено жодної ракети.

Тим часом відповідно до супутникових знімків, на території білоруського аеродрому «Зябровка» розташовано від 10 до 14 одиниць зенітних ракетних комплексів та склад боєприпасів з мінімум 15−60 ракетами до них.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» на підставі супутникових знімків склала перелік техніки та обʼєктів, які знаходяться у білоруській Зябровці, де 11 серпня стався вибух.

На думку аналітиків, крім ЗРК і складу боєприпасів, на аеродромі знаходяться від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 «Тріумф», три радіолокаційні станції «КАСТА-2Е2» та «48Я6 Підліт», два зенітних комплекси «Панцир».

Підтверджено, що російські військові літаки Іл-76 підвозять ракети для С-400 до аеропорту «Гомель», звідки їх везуть до Зябровки.