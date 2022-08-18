Среди погибших в общежитии Харькова была мать звездной украинской легкоатлетки

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Ракурс

Внаслідок обстрілів у Харкові загинула мама фіналістки чемпіонату Європи-2018, однієї з найсильніших українських стрибунок у висоту Катерини Табашник.

У своєму Instagram Катерина написала, що руський мир забрав життя її матері та «звільнив» від домівки.

Як повідомляє «Суспільне», під завалами знайшли нагороди й грамоти Табашник.

Яке примирення після всього? — розповів брат харківської легкоатлетки Катерини Табашник після російського обстрілу відкопав загиблу матір разом з рятувальниками.

Раніше Табашник і її сім’я боролися за життя її восьмирічного племінника, який постраждав унаслідок уламкового поранення через обстріли Харкова росіянами. Хлопчику розірвало печінку, лікарі були змушені видалити нирку, але, на щастя, врятували його життя. Зараз на долю Каті випали нові випробування.

Наслідки обстрілів Харкова 17 та 18 серпня, за даними міської влади, стали найтрагічнішими для міста з початку російського вторгнення. У Харкові оголосили день жалоби за загиблими внаслідок ракетних обстрілів минулої доби

Жодна картинка, навіть телевізійна, не може передати того жаху, який відбувається у Харкові. Ми прийняли рішення, що завтра (19 серпня) у Харкові буде оголошено день жалоби за всіма загиблими. На місці розбору завалів зібралися харків’яни, всі зі сльозами на очах. Працюють служби ДСНС, працюють психологи, «швидка» та комунальні служби, — сказав міський голова Ігор Терехов.

Розбір завалів триває досі. Під завалами ще можуть знаходитись люди. По обіді 18 серпня кількість жертв ракетного удару зросла до дванадцяти. Частина з них — літні люди та люди з інвалідністю.

Нагадаємо, що ввечері 17 серпня та в ніч з 17 на 18 серпня росія здійснила кілька ракетних обстрілів Харкова та області. Внаслідок чого зруйновані два гуртожитки в різних районах міста. Здійнялися пожежі. Під завалами опинилися десятки людей.

рф вдарила по гуртожитку на Салтівці «Іскандером». За маркуванням на уламках, які дослідила поліція ракету виготовили в РФ у 2020 році. 18 серпня окупанти били по Харкову ракетами «С-300»

У москві заявили, що у гуртожитках перебували «іноземні найманці», а «високоточні» ракети знищили «90 бойовиків». Про це йшлося під час ранкового брифінгу представника міністерства оборони російської федерації ігоря конашенкова, передають пропагандистські ЗМІ.

На цинічні заяви російських терористів відреагували на Банковій. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-агресор хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945. Всі, хто співпрацює з москвою — співучасники.