«Группа Вагнера» собирает новобранцев по тюрьмам рф - The Washington Post

https://racurs.ua/n173857-gruppa-vagnera-sobiraet-novobrancev-po-turmam-rf-the-washington-post.html

Ракурс

Про «групу Вагнера» ― російських воєнних злочинців, які входять до так званої приватної армії президента рф володимира путіна, написало видання The Washington Post. Найманці кремля з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вийшли з тіні — раніше вони приховано виконували брудну роботу для москви у Лівії, Сирії, деяких країнах Африки та на сході України.

Раніше рф заперечувала зв’язки з «вагнерівцями», проте нині пропагандистське телебачення рф відкрито прославляє їхні «успіхи з денацифікації» України.

The Washington Post вказує, що тепер «вагнерівці» відповідають за рекрутинг нових солдат, зокрема, у російських тюрмах. Групу очолює 52-річний дмитро уткін, позивний «вагнер», підполковник ГРУ та колишній спецпризначенець. Також вважається, що до групи має стосунок так званий «повар путіна» — олігарх євген прігожин, який у червні отримав звання героя рф за успіхи «вагнерівців» на Луганському напрямку. Так «вагнер» та прігожин їздять російськими вʼязницями й вербують засуджених, переважно за умисні вбивства та розбої.

Новобранці проходять лише два тижні підготовки, що, ймовірно, вплине на ефективність групи та знизить її цінність, вважають у Міністерстві оборони Великої Британії.