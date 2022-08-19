Украина должна наконец начать наступление – экс-командующий армией США в Европе

https://racurs.ua/n173865-ukraina-doljna-nakonec-to-nachat-nastuplenie-eks-komanduuschiy-armiey-ssha-v-evrope.html

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Україна повинна нарешті почати наступ. Таку думку висловив колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес. З його слів, для цього Збройні сили України спершу повинні знищити логістику росії.

Він назвав помилкою заяву Білого дому про ненадання Україні необхідних ракет, щоб уникнути нової ескалації у війні з рф. Ходжес вважає, що москва не може більше здійснювати прориви.

Те, що робить найбільшу шкоду в росії — це російська артилерія і російські крилаті ракети, які запускаються з літаків чи з флоту в Чорному морі. Тож Україна потребує здатності вражати ці цілі, перш ніж вони можуть вбити більше невинних цивільних. Тому так важливо створити умови, щоб Україна зрештою могла провести контрнаступ, — заявив екс-командувач армії США в Європі.

На його думку, пріоритет для України — далекобійні високоточні системи, про які ми говоримо.

Я вважаю, що все, що ми робимо, може спровокувати росію. Бо росія більше вже нічого не може зробити. Вона може продовжити стріляти, вести артилерійський вогонь і нищити невинних українців. Вона не може розпочати новий наступ. Її наступний крок — це використання ядерної зброї. Та я не думаю, що це ймовірно, бо це дасть росії нульову перевагу. Я вірю, що президент путін — це зло, але я не вірю, що це зло, яке схильне до самовбивства, — зауважив генерал.

Нагадаємо, що адміністрація президента США робить помилку, коли аргументує ненадання Україні необхідних ракет намаганням уникнути нової ескалації у війні рф.