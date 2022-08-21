Рейтинг Шольца упал до самого низкого исторического уровня

https://racurs.ua/n173931-reyting-sholca-upal-do-samogo-nizkogo-istoricheskogo-urovnya.html

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Рейтинг довіри канцлера ФРН Олафа Шольца впав до найнижчого рівня. Згідно з опитуванням Bild am Sonntag, канцлеру Німеччини не довіряють 62% громадян. Це найбільший негативний показник за всю його каденцію.

Роботою канцлера та правлячої коаліції незадоволені майже дві третини населення ФРН. Лише 25%вважають роботу Шольца задовільною, свідчать дані опитування Insa.

При цьому на початку березня роботою Шольца були задоволені 46% німців, а протилежну оцінку давали — 44%.

Тим часом політики ФРН вимагають більше постачання зброї Україні. Керівники партій «Союз 90-х/Зелені», Соціал-демократичної партії Німеччини та Вільної демократичної партії вимагали від уряду ФРН додаткових постачань озброєнь Україні, навіть якщо це тимчасово послабить бундесвер. Політики, які спеціалізуються у сфері оборони, критикують у журналі Spiegel, що досі обороноздатність бундесверу була пріоритетною при обговоренні допомоги Україні.