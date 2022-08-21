Ракурсhttps://racurs.ua/
Рейтинг Шольца упал до самого низкого исторического уровня
Рейтинг Шольца упал до самого низкого исторического уровняhttps://racurs.ua/n173931-reyting-sholca-upal-do-samogo-nizkogo-istoricheskogo-urovnya.htmlРакурс
Рейтинг довіри канцлера ФРН Олафа Шольца впав до найнижчого рівня. Згідно з опитуванням Bild am Sonntag, канцлеру Німеччини не довіряють 62% громадян. Це найбільший негативний показник за всю його каденцію.
Роботою канцлера та правлячої коаліції незадоволені майже дві третини населення ФРН. Лише 25%вважають роботу Шольца задовільною, свідчать дані опитування Insa.
При цьому на початку березня роботою Шольца були задоволені 46% німців, а протилежну оцінку давали — 44%.
Тим часом політики ФРН вимагають більше постачання зброї Україні. Керівники партій «Союз 90-х/Зелені», Соціал-демократичної партії Німеччини та Вільної демократичної партії вимагали від уряду ФРН додаткових постачань озброєнь Україні, навіть якщо це тимчасово послабить бундесвер.
Політики, які спеціалізуються у сфері оборони, критикують у журналі Spiegel, що досі обороноздатність бундесверу була пріоритетною при обговоренні допомоги Україні.
До цього часу відносно недостатній обсяг німецьких поставок зброї обґрунтовувався недостатністю озброєнь бундесверу. Парламентарі вважають це «надуманим конфліктом цілей». Адже «безпека та стабільність Європи зараз захищається в Україні».
Хоча Німеччина вже зараз багато робить, вона могла б, на думку оборонних політиків, зробити ще більше. Для цього необхідні координовані дії з міжнародними партнерами та з оборонною промисловістю.
Це дозволить «враховувати тимчасову нестачу в бундесвері, особливо за найменуванням матеріалу, який має бути відшкодований». Для цього має бути підвищена продуктивність німецької оборонної промисловості.
.