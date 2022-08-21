Женщины по всему миру публикуют видео, как они танцуют и пьют – это акция в поддержку премьера Финляндии Санны Марин

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Мешканці Фінляндії, Великої Британії, Нідерландів, Канади та інших країн вирішили підтримати прем'єр-міністра країни Санну Марін, яку розкритикували за її поведінку після витоку кількох відео із приватної вечірки за її участю.

На записах глава фінського уряду танцює з друзями, співає та п'є алкоголь. У відповідь на критику жінки по всьому світу почали публікувати під хештегом #SolidaritywithSanna ролики, де вони співають, танцюють і дуріють на вечірках.

«Всі ми маємо більше танцювати», «Танці зцілюють. Продовжуйте танцювати», «Вперед, дівчатка. Зробимо цей тренд міжнародним», — так підписують жінки свої відео.

У флешмобі на підтримку Марін також взяли участь політики з Австрії та Німеччини, причому не лише жінки.

З’явилося чергове відео із вечірки Санни Марін. Ось вам моє, доки ніхто не злив. У нас з Вілмою було тільки пиво та шнапс, — підписав відео депутат Бундестагу Стефан Зайдлер.

Відео із вечірки за участю Санни Марін почали публікувати увечері 17 серпня. На одному з них прем'єр-міністр танцювала вдома із друзями, на іншому — у нічному клубі Гельсінкі.

Після публікації відео Марін розкритикували, зокрема, за те, що під час вечірки вона не змогла б ухвалити відповідальне рішення. Крім того, на одному із записів почули jauhojengi, яке може бути жаргонізмом, що означає вживання кокаїну. Доказів того, що хтось з учасників вечірки вживав наркотики, немає. Однак опозиція вимагала, щоб Марін склала тест на наркотики.

Фінський прем'єр-міністр погодилася зробити тест та пообіцяла опублікувати результати, щоб розвіяти сумніви. Вона заявила, що ніколи не вживала наркотики, і розповіла, що засмучена тим, що відео з її приватної вечірки було оприлюднено.

Я танцювала, співала, веселилася — займалася цілком законними речами, — сказала Марін після публікації відео з вечірки.

Вона зазначила, що не вважає за потрібне змінювати свою поведінку.