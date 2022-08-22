рф нацелила на Украину 36 крылатых ракет «Калибр». Фото: shotam.info

https://racurs.ua/n173961-rossiya-nacelila-na-ukrainu-36-krylatyh-raket-kalibr-komandovanie.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація наростила присутність військових кораблів у Чорному морі.

На розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут тримаються 14 кораблів. При цьому напоготові перебувають п’ять носіїв крилатих ракет типу «Калібр» із загальною кількістю понад 36 одиниць. Про це 22 серпня повідомило оперативне командування «Південь» та Військово-морські сили ЗСУ.

Росіяни також тримають у Чорному морі один великий десантний корабель.

Загроза ракетних ударів по Україні залишається високою. Не нехтуйте власною безпекою. Під час повітряної тривоги — одразу прямуйте до укриття, — зазначили в командуванні.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до чотирьох кораблів та катерів. У Середземному морі знаходяться до п’яти носіїв крилатих ракет «Калібр».

Нагадаємо, у Службі безпеки України заявили, що лише кожна 20-та із запущених росією ракет булі спрямована на військові об'єкти. Решта б’ють по цивільних об'єктах.