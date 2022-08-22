Российская фсб "повесила" убийство Дарии Дугиной на мифическую украинку

https://racurs.ua/n173968-rossiyskaya-fsb-povesila-ubiystvo-darii-duginoy-na-mificheskuu-ukrainku.html

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Російська фсб заявила, що вже «розкрила» вбивство Дарʼї Дугіної.

Російська спецслужба стверджує, що «виконавицею злочину є громадянка України Вовк Наталія Павлівна, 1979 року народження, яка прибула до росії 23 липня 2022 року разом із дочкою Шабан Софією Михайлівною».

Російська фсб заявила, що «злочин підготували та виконали українські спецслужби».

Вони орендували квартиру в будинку, де жила в Москві Дугіна. Для стеження за Дугіною нібито використовувався Mini Cooper. На ньому тричі змінювали номери — використовували номерні знаки днр, Казахстану та України.

У день вибуху Вовк та дочка нібито приїхали на фестиваль «Традиція». ФСБ пише, що «після керованого підриву 21 серпня вони поїхали через Псков до Естонії».

До цієї версії насправді купа запитань, пишуть в Центрі протидії дезінформації РНБО.

Ось одне з них: від Москви до Пскова 9 годин машиною. І ще невідомо скільки годин на кордоні. Якщо ФСБівці так швидко встановили виконавців, то чого вони не закрили за цей час кордон.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що Україна не причетна до підриву російської пропагандистки Дугіної.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також застерігає: Україна не має жодного стосунку до вбивства доньки ідеолога «русского мира» олександра дугіна, але це не завадило фсб звинуватити у підриві її автомобіля саме українку Наталю Вовк.

Такі звинувачення — бездоказові та є частиною інформаційної війни. Зокрема завдяки ним кремль пробує збільшити градус ненависті пересічних росіян до українців. Особливо на фоні невдач у окупованому Криму. Уже не вперше росія намагається переключити увагу від своїх злочинів в Україні гучними інфоприводами. Втім, варто не забувати, що справжній тероризм — обстріли мирних мешканців, вбивства військовополонених, ядерний шантаж та напад російських агентів на військовий завод в Албанії, — пишуть у Центрі.

Нагадаємо, що вранці 21 серпня автомобіль Land Cruiser Prado, за кермом якого перебувала 29-річна Дар’я Дугіна, вибухнув на ходу, в’їхав в огорожу і згорів. Вона загинула на місці, уламки позашляховика розкидало всією дорогою.