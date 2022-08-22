Поражения россиян в Украине сократили продажу российского оружия в шесть раз

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Ракурс

Продаж російської зброї впав у шість разів.

Це може стати «геополітичною катастрофою» для рф, стверджують у The Moscow Times.

21 серпня у росії завершився форум «Армія-2022», який тривав тиждень і став провальним для рф. путін особисто рекламував «найсучасніші зразки» зброї своїм союзникам, але обсяг укладених «Рособоронекспортом» контрактів скоротився у шість разів порівняно із минулим роком.

Державна корпорація, що входить до холдингу «Ростех», за підсумками форуму уклала лише два договори на 390 млн дол. Торік на такому ж форумі вона уклала 20 контрактів на 2 млрд дол.

Попит на російське озброєння впав в тому числі й через те, що увесь світ побачив її в дії під час війни Україні. Окрім того, через санкції росіяни мають проблеми із виробництвом деякої зброї: сотні імпортних деталей неможливо замінити російськими.

Найбільшими покупцями російського озброєння є Індія, Китай, Єгипет та Алжир. Значна частина також припадає на Ірак та В'єтнам. Якщо контракти із ними зірвуться, це буде «геополітичною катастрофою» для росії.