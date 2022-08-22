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Поражения россиян в Украине сократили продажу российского оружия в шесть раз
Поражения россиян в Украине сократили продажу российского оружия в шесть разhttps://racurs.ua/n173985-porajeniya-rossiyan-v-ukraine-sokratili-prodaju-rossiyskogo-orujiya-v-shest-raz.htmlРакурс
Продаж російської зброї впав у шість разів.
Це може стати «геополітичною катастрофою» для рф, стверджують у The Moscow Times.
21 серпня у росії завершився форум «Армія-2022», який тривав тиждень і став провальним для рф. путін особисто рекламував «найсучасніші зразки» зброї своїм союзникам, але обсяг укладених «Рособоронекспортом» контрактів скоротився у шість разів порівняно із минулим роком.
Державна корпорація, що входить до холдингу «Ростех», за підсумками форуму уклала лише два договори на 390 млн дол. Торік на такому ж форумі вона уклала 20 контрактів на 2 млрд дол.
Попит на російське озброєння впав в тому числі й через те, що увесь світ побачив її в дії під час війни Україні. Окрім того, через санкції росіяни мають проблеми із виробництвом деякої зброї: сотні імпортних деталей неможливо замінити російськими.
Найбільшими покупцями російського озброєння є Індія, Китай, Єгипет та Алжир. Значна частина також припадає на Ірак та В'єтнам. Якщо контракти із ними зірвуться, це буде «геополітичною катастрофою» для росії.
Американська розвідка вважає, що «Рособоронекспорт» не зможе виконати контракти з африканськими країнами через війну в Україні, де армія втратила сотні танків, половину бойової авіації Чорноморського флоту, а також продовжує «пропалювати» запаси дронів та артилерії.
Ми передбачимо, що у них буде реальна проблема з постачанням обладнання, враховуючи те, з якою швидкістю вони втрачають його в Україні, — заявило Foreign Policy високопоставлене джерело у розвідці.
Зрив контрактів із ключовими клієнтами означатиме «геополітичну катастрофу» для Кремля, вважає старший науковий співробітник Center for a New American Security Семуель Бендетт. Тому, розмірковує він, росія зробить усе можливе, щоб не скасовувати експорт до Алжиру, В'єтнаму та Індії, навіть попри те, що зброя відчайдушно потрібна на фронті.
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