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Ракурс
Госдеп США объяснил, почему не поддерживает общий визовый запрет для россиян

Госдеп США объяснил, почему не поддерживает общий визовый запрет для россиян

22 авг 2022, 20:49
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Сполучені Штати не підтримують заборону на візи для громадян росії.





Про це заявив представник Держдепу, повідомляє CNN. США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів.

США не хотіли б закривати шляхи у притулок та безпеку для російських дисидентів чи інших осіб, уразливих до порушень прав людини. Ми також чітко дали зрозуміти, що важливо провести кордон між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом росії, — заявив він.

Спікер додав, що США «працюють з членами Альянсу та партнерами, щоб запровадити покарання, зокрема візові обмеження для кремлівських чиновників та їхніх людей».

З 24 лютого 2022 року Сполучені Штати вжили заходів щодо запровадження візових обмежень щодо майже 5 тис. осіб у відповідь на вторгнення росії в Україну, — заявили в Держдепі.

Раніше подібні думки пролунали з вуст канцлера ФРН Олафа Шольца. За словами канцлера, ЄС уже ухвалив рішення про персональні санкції проти людей із центрів прийняття рішень у Москві, тому канцлер Німеччини не підтримує ідею тотальної заборони на в’їзд росіян до ЄС, зокрема, з туристичною метою.

Источник: Ракурс


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