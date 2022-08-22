США готовы прислать для ВСУ дроны-камикадзе с боеголовкой от Javelin

https://racurs.ua/n173983-ssha-gotovy-prislat-dlya-vsu-drony-kamikadze-s-boegolovkoy-ot-javelin.html

Ракурс

США готові постачати Україні дрони-камікадзе Switchblade 600 з боєголовкою від Javelin. Ці БПЛА здатні подолати 40 км за 20 хвилин і ще стільки ж часу очікувати в повітрі цілевказання.

Про це повідомила прес-секретар Пентагону Джесіка Максвелл в електронному листі Defense News.

Контракт на дослідження та розробки для розглянутих безпілотників, зроблених AeroVironment, очікується упродовж наступних 30 днів.

США передадуть Україні 10 таких дронів-камікадзе Switchblade 600.

Постачання нових безпілотників ускладнюється тим, що вони все ще вважаються у США прототипом, тож перед відправленням мають бути випробувані й оцінені.

Switchblade 600 можуть пролетіти понад 40 км і зависнути над ціллю протягом 40 хвилин, перш ніж атакувати протитанковою боєголовкою. Оператор дрону використовує планшетну систему управління вогнем з сенсорним екраном і можливістю вручну пілотувати ракету, що баражує.