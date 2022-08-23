Президент Польши Дуда приехал в Киев — видео с вокзала

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Ракурс

Президент Польщі Анджей Дуда 23 серпня приїхав до Києва.

Його візит передбачає зустріч з президентом Володимиром Зеленським, переговори про підтримку України, а також участь у засіданні Кримської платформи.

Дуда прибув до столиці України напередодні Дня незалежності. Його канцелярія поширила відео з перону вокзалу Києва.

�Przystanek Kijów

Rozpoczęła się kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022 Зупинка Київ, — коротко описала прес-служба Дуди відео з України. Президент Польщі не вперше прибув до Києва після початку великої війни московитів проти українського народу.

Дуда прибув до Києва потягом. 23 серпня відбудеться другий саміт Кримської платформи, в ньому візьмуть участь представники близько 60 країн і міжнародних організацій.

Нагадаємо, що саме Польща є одним з найактивніших союзників України у світі та надає нашій країні всебічну військову та гуманітарну допомогу, а також прихистила в себе декілька мільйонів біженців.

22 травня Дуда під час візиту до Києва іронічно прокоментував грандіозні плани армії рф захопити Україну за кілька днів. Він наголосив, що окупанти недооцінили готовність українців боронити свою батьківщину.