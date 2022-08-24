Украина получит от США 3 млрд долл. Фото: armyinform.com.ua

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Нову фінансову допомогу отримає Україна від Сполучених Штатів Америки.

У 31-шу річницю Незалежності український уряд отримає від США 3 млрд дол. фінансової допомоги, яку скерують до державного бюджету. Про це 24 серпня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив у Facebook.

За словами міністра, гроші нададуть у виді безповоротного гранту через механізм Світового банку.

Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України, — написав міністр.

Марченко висловив упевненість, що боротьба українців завершиться перемогою над російським агресором.

Нагадаємо, 8 серпня агентство Reuters із посиланням на Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило, що Україна отримає від США додаткову фінансову допомогу на суму 4,5 млрд дол. Ці кошти мають допомогти українському уряду підтримувати основні функції, включаючи соціальну та фінансову допомогу для бідних верств населення, дітей-інвалідів та мільйонів внутрішньо переміщених осіб, оскільки війна затягується.

Попередні транші допомоги Україні з боку USAID становили 1,3 млрд дол. в червні та 1,7 млрд дол. у липні. Сьогодні, 8 серпня, Пентагон також оголосив про пакет допомоги озброєннями на суму 1 млрд. дол.

У Національному банку України в червні заявляли, що загальний обсяг заявленої фінансової допомоги Україні становить 30 млрд дол.