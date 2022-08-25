МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС — Bloomberg назвал дату

https://racurs.ua/n174081-magate-planiruet-posetit-zaporojskuu-aes-bloomberg-nazval-datu.html

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Місія МАГАТЕ — Міжнародної агенції з атомної енергії — хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня. Ядерним інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку.

Про це повідомляє впливове американське видання Bloomberg.

МАГАТЕ планує відвідати станцію до кінця наступного тижня, під час вже запланованої двотижневої міжнародної місії для перевірки систем безпеки на найбільшій в Європі атомній електростанції, — йдеться в повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зустрівся в середу в Стамбулі з офіційними особами «росатому», щоб обговорити деталі місії, яка відправиться з Києва на захоплену росією територію міста Енергодар.

Нагадаємо, для розслідування обстрілів електростанції ядерним інспекторам будуть надані більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку.

Нині в окупованому росіянами Енергодарі, де розташована Запорізька атомна електростанція, після обстрілу немає водопостачання та електропостачання.