Шольц посетил учения воинов ВСУ в Германии

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц у діловому костюмі виліз на зенітну самохідну артилерійську установку Gepard, щоб засвідчити підтримку українських військовослужбовців, які нині проходять навчання у Німеччині.

Як пише DW, 25 серпня Шольц завітав на військовий полігон Путлос у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, де стажуються бійці Збройних сил України. Там солдати Бундесверу навчають колег з України користуватися установками Gepard.

Канцлер пообіцяв, що Берлін виконає зобов’язання по постачанню Києву важкого озброєння та висловив захоплення українськими військовими. Німеччина має намір допомогти «забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують», сказав Шольц.

Шольц вказав, що Німеччина й надалі передаватиме ЗСУ важке озброєння. Йдеться про самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та систему протиповітряної оборони IRIS-Т, яка здатна «забезпечити захист повітряного простору цілого міста».

Нагадаємо, напередодні Німеччина передала Україні половину з 30 обіцяних установок Gepard. Решту Берлін має надіслати до кінця літа.