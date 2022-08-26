Дочь путина летала к любовнику в Мюнхен за десятки тысяч евро - расследование

https://racurs.ua/n174118-doch-putina-letala-k-lubovniku-v-munhen-za-desyatki-tysyach-evro-rassledovanie.html

Ракурс

Катерина Тихонова, молодша дочка російського диктатора володимира путіна, роками використовувала державні кошти та президентську охорону для приватних поїздок, зокрема на побачення зі своїм партнером Ігорем Зеленським.

Про походеньки путіної йдеться в розслідуванні російського проекту «Важные истории» та німецького журналу Spiegel.

Охоронці Служби безпеки путіна з 2016 по 2020 рік супроводжували Тихонову у Мюнхен на побачення з танцівником Зеленським.

За п’ять років співробітники Служби безпеки майже 100 разів бронювали готелі для охорони Тихонової: понад 40 разів в Німеччині, а також в росії, Австрії та Італії. Вони супроводжували дочку путіна групами по 9−12 осіб.

Іноді Тихонова літала до Німеччини «Аерофлотом», пише Der Spiegel. В інших випадках вона використовувала бізнес-джети. Так було, зокрема, під час поїздки до Мюнхена на місяць навесні 2018 року.

Тоді Тихонова з дитиною літала до міста приватним літаком Gulfstream G650 з бортовим номером LX-SIX. Цей бізнес-джет раніше належав другу путіна Геннадію Тимченку, а 2018 року його кінцевим власником став Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) — державна компанія, яку очолює Кирило Дмитрієв. Він одружений з Наталією Поповою, яка є заступником Тихонової у фонді «Іннопрактика» і вважається подругою дочки президента.

Вартість години оренди таких бізнес-джетів коштує в районі семи-десяти тисяч євро. Таким чином, один переліт до Мюнхена і назад міг коштувати близько 40 тис. євро. Хто платив за перельоти Тихонової, невідомо. Сама вона не відповіла на запитання «Важливих історій».

Юрист міжнародної організації боротьби з корупцією Transparency International Амін Куш заявив виданню, що, на його думку, використання дочкою президента державної охорони та бізнес-джету держкомпанії в особистих цілях — це «приклад корумпованої поведінки».