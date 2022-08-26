Преступления россиян в Украине - СБУ объявила о подозрении кадырову и двум его ближайшим приспешникам

https://racurs.ua/n174117-prestupleniya-rossiyan-v-ukraine-sbu-obyavila-o-podozrenii-kadyrovu-i-dvum-ego-blijayshim.html

Ракурс

Служба безпеки України оголосила, що зібрала «неспростовні докази воєнних злочинів» з боку голови Чечні рамзана кадирова та двох його підлеглих: заступника начальника військ Росгвардії Чечні данила мартинова та командира тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону «Південь» Росгвардії хусейна межидова.

За твердженням української спецслужби, у лютому-березні 2022 року кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій чеченських підрозділів Росгвардії, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.

мартинов, за даними СБУ, 5 березня особисто керував захопленням психоневрологічного інтернату у Бородянці Київської області, коли було взято у заручники майже 500 його пацієнтів та співробітників. межидов наприкінці лютого — на початку березня командував захопленням та утриманням у заручниках майже 200 мирних жителів Гостомеля, розповіли у спецслужбі.

Слідчі СБУ підозрюють Кадирова у підготовці та розв’язанні агресивної війни, вчиненні дій з метою зміни кордонів України, а також у виправданні військової агресії рф проти України. мартинов і межидов звинувачуються у порушенні законів та звичаїв війни, жорстокому поводженні з військовополоненими чи цивільним населенням.