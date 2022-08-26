В оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта — заместителя ГАИ «полиции»

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Ракурс

У окупованому Бердянську Запорізької області 26 серпня підірвали колаборанта — заступника ДАЇ «поліції» олександра колеснікова.

З осколковими пораненнями він потрапив до лікарні. Вибух стався біля оздоровчого центру «Криворізький гірник».

За словами мешканців тимчасово окупованого міста, підрив стався на провулку Матросова в машині із синіми номерами. Від вибуху вилетіли вікна, але авто не загорілося.

ОНОВЛЕНО.

Згодом стало відомо, що так званий заступник ДАІ колесніков помер від отриманих поранень. Окупаційна адміністрація повідомила, що вибуховий пристрій був начинений уражаючими елементами та закріплений на дереві біля паркану.