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Ракурс
85-летний сумчанин продал квартиру и дачу, чтобы помочь армии

85-летний сумчанин продал квартиру и дачу, чтобы помочь армии

27 авг 2022, 17:36
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85-річний житель Сум пожертвував для Збройних сил України 35 тис. доларів. Для цього він продав квартиру та дачну ділянку.

Цю історію у своєму Facebook розповів громадський фонд «Суми».





Волонтери зазначили, що на гроші, які передав Микола Іванович, здійснять окрему цільову закупівлю, про яку вже розпочато консультації з військовими.

«Другий день наша команда намагається прийняти цей факт. Мабуть, такі речі й не потребують зайвих коментарів. Ділимося відео нашої зустрічі та знайомства з Миколою Івановичем», — йдеться у повідомленні фонду.

Пенсіонер розповів, що влітку цього року не стало його дружини, а перед тим загинув син. Тому він вирішив продати майно, аби допомогти українській армії.

85-річний чоловік 46 років пропрацював на Заводі ім. М. Фрунзе, тож, як каже чоловік, пенсії йому на життя вистачає.

Источник: Ракурс


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