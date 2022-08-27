85-летний сумчанин продал квартиру и дачу, чтобы помочь армии

https://racurs.ua/n174156-85-letniy-sumchanin-prodal-kvartiru-i-dachu-chtoby-pomoch-armii.html

Ракурс

85-річний житель Сум пожертвував для Збройних сил України 35 тис. доларів. Для цього він продав квартиру та дачну ділянку.



Цю історію у своєму Facebook розповів громадський фонд «Суми».

Волонтери зазначили, що на гроші, які передав Микола Іванович, здійснять окрему цільову закупівлю, про яку вже розпочато консультації з військовими.

«Другий день наша команда намагається прийняти цей факт. Мабуть, такі речі й не потребують зайвих коментарів. Ділимося відео нашої зустрічі та знайомства з Миколою Івановичем», — йдеться у повідомленні фонду.

Пенсіонер розповів, що влітку цього року не стало його дружини, а перед тим загинув син. Тому він вирішив продати майно, аби допомогти українській армії.

85-річний чоловік 46 років пропрацював на Заводі ім. М. Фрунзе, тож, як каже чоловік, пенсії йому на життя вистачає.