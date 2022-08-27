Пентагон заказал для Украины зенитные комплексы NASAMS на 182 млн долл. – это долгосрочная программа усиления ПВО

https://racurs.ua/n174159-pentagon-zakazal-dlya-ukrainy-zenitnye-kompleksy-nasams-na-182-mln-doll-eto-dolgosrochnaya.html

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Пентагон замовив для України зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Сума контракту закупівлі національних передових ракетних систем «земля-повітря» перевищує 182 млн дол.

Орієнтовна дата завершення виробництва — серпень 2024 року. NASAMS будуть передані Україні у відповідь на потреби країни у захисті від повітряних загроз.

Це довгострокова програма посилення української ППО, тобто ЗРК не приїдуть вже завтра. Зенітні системи виготовлятимуть у США спеціально для нашої країни. Термін виготовлення за договором — до 23 серпня 2024 року, але виробники пообіцяли передати зенітні установки якнайшвидше.