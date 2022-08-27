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Пентагон заказал для Украины зенитные комплексы NASAMS на 182 млн долл. – это долгосрочная программа усиления ПВО
Пентагон заказал для Украины зенитные комплексы NASAMS на 182 млн долл. — это долгосрочная программа усиления ПВОhttps://racurs.ua/n174159-pentagon-zakazal-dlya-ukrainy-zenitnye-kompleksy-nasams-na-182-mln-doll-eto-dolgosrochnaya.htmlРакурс
Пентагон замовив для України зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Сума контракту закупівлі національних передових ракетних систем «земля-повітря» перевищує 182 млн дол.
Орієнтовна дата завершення виробництва — серпень 2024 року. NASAMS будуть передані Україні у відповідь на потреби країни у захисті від повітряних загроз.
Це довгострокова програма посилення української ППО, тобто ЗРК не приїдуть вже завтра. Зенітні системи виготовлятимуть у США спеціально для нашої країни. Термін виготовлення за договором — до 23 серпня 2024 року, але виробники пообіцяли передати зенітні установки якнайшвидше.
NASAMS — зенітно-ракетний комплекс, який використовує ракети AMRAAM для боротьби з повітряними цілями (літаками, вертольотами, крилатими ракетами). Залежно від модифікації ракети дальність дії комплексу — від 20 до 180 км.
Україна приєднається до дюжини країн по всьому світу, які покладаються на NASAMS для відбиття багатьох загроз, включаючи крилаті ракети, літаки та безпілотні системи.
Raytheon Missiles & Defense і наші партнери старанно працюють над тим, щоб швидко доставити цю найважливішу перевірену систему протиповітряної оборони, щоб допомогти українському народу захистити свою батьківщину, — сказав представник компанії Том Лаліберті.
Наприкінці липня представник Міноборони США заявив на брифінгу, що Вашингтон перебуває у процесі закупівлі норвезької системи ППО NASAMS, які згодом мають поставити Україна.
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