Российский союзник Казахстан остановил экспорт вооружений

https://racurs.ua/n174164-rossiyskiy-souznik-kazahstan-ostanovil-eksport-voorujeniy.html

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Союзник росії Казахстан заявив про тимчасову зупинку всього експорту озброєнь.

Казахстан має намір упродовж року не здійснювати оборонних поставок за кордон, повідомив уряд країни без обґрунтування цього кроку.

Про обсяг постачання до цього часу інформації не прозвучало. Казахстан виробляє різні типи озброєнь, наприклад, бронетранспортери, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Казахстан підтримує економічні відносини з Україною і досі уникав примикати до однієї зі сторін конфлікту.

Раніше Казахстан через російське вторгнення в Україну вирішив збільшити оборонний бюджет приблизно на 918 млн дол.

27 серпня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські війська відмовляються повертатися з Казахстану, щоб не воювати в Україні.

Йдеться про тисячу військовослужбовців, які відмовляється залишати територію країни та повертатися до місць постійної дислокації.

Формальною причиною відмови вони називають відсутність спеціальних транспортних літаків.