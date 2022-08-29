NASA отложило запуск на Луну самой мощной в мире ракеты

https://racurs.ua/n174212-nasa-otlojilo-zapusk-na-lunu-samoy-moschnoy-v-mire-rakety.html

Ракурс

Запуск до Місяця місії Artemis 1, який сьогодні планувався в США, скасовано через виявлене витікання рідкого водню при заправці нової американської надважкої ракети-носія Space Launch System.

Ракета-носій SLS вперше за 50 років мала вивести на орбіту космічний корабель Orion для проведення його тестового безпілотного польоту до Місяця в рамках місії Artemis 1.

NASA повідомляє, що у разі усунення неполадок спробу запуску повторять 2 вересня.

98-метрова надважка ракета-носій Spaca Launch System (SLS) із капсулою Orion мала вирушити 29 серпня до супутника Землі в рамках місії Artemis-1.

Пуск планували зі стартового майданчика космічного центру Кеннеді у Флориді. Політ корабля на Місяць мав тривати приблизно тиждень і 10 жовтня корабель планували повернути на Землю.

Найпотужніша ракета у світі мала доправити на супутник Землі корабель Orion і 10 мініатюрних супутників, призначених для проведення різних досліджень, а також два манекени, на яких випробовуватимуться захисні жилети від космічного випромінювання, розроблені спеціально для жінок.

Наразі SLS є найпотужнішою ракетою у світі. У базовій версії вона здатна вивести на орбіту 95 т корисного навантаження.

Ракету було створено американською компанією Boeing. Двигун для неї виробила компанія Airbus в Німеччині на замовлення Європейського космічного агентства Esa.