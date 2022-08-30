Цукербергу напомнили, что пора решить проблему искусственных жалоб ботов в Фейсбук и Инстаграм

https://racurs.ua/n174245-cukerberg-zabud-o-beznogih-meta-suschestvah-i-uberi-iskusstvennye-jaloby-botov-ukraincy-o-banah.html

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Засновнику кількох соціальних мереж Марку Цукербергу українці нагадали, що настав час розв’язати проблему штучних скарг ботів у Фейсбук та Інстаграм.

Після початку великої війни росіян в Україні дуже часто громадянам, які використовують для інформаційної підтримки Києва популярні акаунти у соцмережах, блокують їх або видаляють.

Увагу на це звернув й колишній український урядовець, а також співзасновник популярного фінансового бізнесу Дмитро Дубілет.

Вкрай несправедливо карати людей, які реагують на війну в Україні, пишуть про це, у той час, як країна-агресор поводиться як варвар, і це доведено десятками незалежних ЗМІ, медіа, задокументовані реальні докази. Люди не можуть інакше реагувати на факти, — написав Дубілет на своїй сторінці у Фейсбук та навів приклад з особистого життя.

Його дружина Юлія має Instagram із приблизно 250 тис. підписниками. На 95% ця аудиторія — іноземці (здебільшого представники креативних індустрій).

Від початку війни вона використовує акаунт, щоб повідомляти правду до іноземців. Крім громадянської позиції у дружини Дубілета є й особисті підстави — вона родом з Маріуполя, де в неї загинули троє родичів.

Чи не щодня через скарги російських ботів Мета блокує пости Юлії та відправляє її у так званий тіньовий бан. Нещодавно акаунт Юлії вперше закрили і повернули за кілька днів. На початку серпня ситуація повторилася.

Зараз на кожен пост чи коментар Юлі нападають боти, і є повне враження, що її акаунт ось-ось буде закрито втретє — і, як кажуть спеціалісти, після цього його відновити вже буде неможливо. Додам, що для Юлі Інстаграм — це не якась забавка, а важливий робочий інструмент. До війни вона використовувала його, щоб створити успішний бізнес (і зараз через ці постійні бани продажі майже зупинились). На прикладі Юлі я хочу вкотре привернути увагу Мети до цієї ситуації. В такій саме ситуації опинились тисячі інших українців (і не тільки українців, до речі), — написав Дубілет.

Крім заклику до власника Meta, Дубілет закликає поширити пости з хештегом #MetaStopBlockUkraine у Facebook, LinkedIn та Twitter, залишити реакції та коментарі для поширення.

При цьому можна викласти скріншоти обмежень, які наклав Facebook and Instagram на ваш обліковий запис.

Дубілет вважає, що блокування українських акаунтів відбуваються через надмірну активність російських ботів, що скаржаться на публікації. За умови масових скарг живих ботів, менеджери соціальних мереж можуть звернути увагу на публікацію та заблокувати її.

Частина контенту у Facebook та Instagram блокується через автоматичні алгоритми соцмереж. Політика компанії щодо контенту не адаптована до реалій війни в Україні, яка розгортається у соцмережах у режимі реального часу.

Яким має бути меседж до Мета від Українців? Виділити окрему команду модераторів для українського контенту та підвищити якість модерування: не давати страйки користувачам за лайливі слова про країну-агресора, не блочити акаунти. Треба також адаптувати політики компанії під реалії війни в Україні. Соцмережі створені для того, щоб розповідати правду. І мільйони українців зараз це роблять у своїх соціальних медіа. Це наш інформаційний фронт, — написав Дубілет.

Він додав, що Цукерберг має забути про «свої безногі мета-створіння та розв’язувати кляту проблему зі штучними скаргами ботів».