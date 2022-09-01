Избыток синего света может ускорить старение

https://racurs.ua/n174299-svet-ot-gadjetov-uskoryaet-starenie-uchenye.html

Ракурс

Надмірне використання гаджетів пов’язують із ожирінням і психологічними проблемами.

Нове дослідження американських учених з Університету штату Орегон виявило ще одну проблему — надлишок синього світла від гаджетів може прискорити процес старіння. Про це повідомляє видання EurekAlert.

Експерименти на плодових мушках показали, що на основні клітинні функції може вплинути синє світло, яке випромінюють гаджети.

Сигнальні хімічні речовини в клітинах мух і людей однакові, тому існує потенціал для негативного впливу синього світла на людей, — наголошують дослідники.

Мушок в ході експерименту розділили на дві групи:

одну протягом двох тижнів піддавали впливу блакитного світла;

іншу два тижні утримували в повній темряві.

В результаті вплив синього світла спричинив значні відмінності в рівнях специфічних метаболітів — хімічних речовин, необхідних для правильного функціонування клітин, — виміряних дослідниками в клітинах голів мух. Зокрема, вони виявили, що рівні метаболіту сукцинату були підвищені, але рівні глутамату були знижені.

Сукцинат необхідний для виробництва палива для функціонування та росту кожної клітини. Високий рівень сукцинату після впливу синього світла можна порівняти з тим, що пальне є в насосі, але не потрапляє в машину, — зазначають учені. — Ще одне тривожне відкриття полягало в тому, що молекули, відповідальні за зв’язок між нейронами, такі як глутамат, знаходяться на нижчому рівні після впливу синього світла.

Тобто, клітини в мух почали працювати на неоптимальному рівні, і це може спричинити їх передчасну смерть. Це пояснює, чому синє світло прискорює старіння, наголошують дослідники.

В експерименті мухи зазнавали впливу досить сильного синього світла — люди піддаються впливу менш інтенсивного світла від гаджетів, тому пошкодження клітин може бути менш драматичним. Втім, в будь-якому разі, уникнення надмірного впливу синього світла може бути гарною стратегією проти старіння, наголошують дослідники.

Надмірний вплив синього світла від повсякденних пристроїв, таких як телевізори, ноутбуки та телефони, може мати шкідливий вплив на широкий спектр клітин нашого тіла, від шкіри та жирових клітин до сенсорних нейронів, — зазначають учені.

Джерело: EurekAlert