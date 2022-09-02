россия грозит США «последствиями» за участие в войне в Украине

https://racurs.ua/n174359-rossiya-grozit-ssha-posledstviyami-za-uchastie-v-voyne-v-ukraine.html

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росія лякає США «наслідками» за участь у війні в Україні. Зокрема, у міністерстві закордонних справ країни-терористки заявили, що Вашингтон відділяє «найтонша грань» від того, щоб стати стороною конфлікту у війні проти України.

Таку заяву заступника глави мзс рф сергія рябкова 2 вересня процитували російські пропагандистські ЗМІ.

Ми неодноразово попереджали США про наслідки, які можуть настати, коли США, здійснюючи це накачування і залучаючись до інших форм прямої підтримки Києва, по суті справи, ставить себе в становище, близьке до того, що можна назвати стороною конфлікту. Найтонша грань, яка відокремлює США від перетворення у сторону конфлікту, не повинна слугувати якоюсь ілюзією для шалених антиросійськи налаштованих сил, що, переступивши її, все залишиться як є, — зазначив рябков.

Він також повторив, що москва здатна застосувати ядерну зброю, якщо існування країни буде поставлене під загрозу, оскільки «це прописано в російській військовій доктрині».

Нагадаємо, президент США Джо Байден просить Конгрес виділити Україні ще 11,7 млрд дол. як екстрену допомогу.