В Буче похоронили последние незабранные тела убитых преступниками рф

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У Бучі 2 вересня поховали ще 15 мирних мешканців, які загинули від рук воєнних злочинців росії. Серед похованих лише двоє упізнаних людей. У пʼятницю на кладовищі поховали 15 тіл. За словами заступниці мера Бучі Михайлини Скорик, загалом у місті поховали 419 осіб, які померли під час окупації Бучанського району путінськими військами.

Нагадаємо, раніше журналісти видання The New York Times отримати запис із камери відеоспостереження, що підтверджує факт геноциду українців у Бучі. 4 березня російські воєнні злочинці розстріляли дев’ятьох місцевих жителів, які були беззбройні й не могли чинити спротив озброєним окупантам.

В Офісі генерального прокурора повідомляли, що 74 родичі безвісти зниклих цивільних здали в Бучі генетичний матеріал французькій місії для ДНК-експертизи. російські війська окупували Бучу 27 лютого. Вони перебували в місті майже 33 дні й покинули його ввечері 31 березня. На початку квітня українська сторона почала ексгумацію тіл вбитих, зокрема в місцях масового тимчасового поховання. У Бучанському морзі довгий час тривало впізнання тіл убитих і закатованих російськими окупантами.