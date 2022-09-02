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Ракурс
В Буче похоронили последние незабранные тела убитых преступниками рф

В Буче похоронили последние незабранные тела убитых преступниками рф (ФОТО, ВИДЕО)

2 сен 2022, 20:20
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У Бучі 2 вересня поховали ще 15 мирних мешканців, які загинули від рук воєнних злочинців росії. Серед похованих лише двоє упізнаних людей. У пʼятницю на кладовищі поховали 15 тіл. За словами заступниці мера Бучі Михайлини Скорик, загалом у місті поховали 419 осіб, які померли під час окупації Бучанського району путінськими військами.





Фото — Сергій Моргунов.

Фото — Сергій Моргунов.

Фото — Сергій Моргунов.

Фото — Сергій Моргунов.

Нагадаємо, раніше журналісти видання The New York Times отримати запис із камери відеоспостереження, що підтверджує факт геноциду українців у Бучі. 4 березня російські воєнні злочинці розстріляли дев’ятьох місцевих жителів, які були беззбройні й не могли чинити спротив озброєним окупантам.

В Офісі генерального прокурора повідомляли, що 74 родичі безвісти зниклих цивільних здали в Бучі генетичний матеріал французькій місії для ДНК-експертизи. російські війська окупували Бучу 27 лютого. Вони перебували в місті майже 33 дні й покинули його ввечері 31 березня. На початку квітня українська сторона почала ексгумацію тіл вбитих, зокрема в місцях масового тимчасового поховання. У Бучанському морзі довгий час тривало впізнання тіл убитих і закатованих російськими окупантами.

Источник: Ракурс


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