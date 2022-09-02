РФ остановила «неисправный» газопровод «Северный поток» на неопределенное время

https://racurs.ua/n174357-rf-ostanovila-neispravnyy-gazoprovod-severnyy-potok-na-neopredelennoe-vremya.html

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росія влаштувала черговий газовий шантаж країнам Європи й повністю зупинила постачання блакитного палива через виявлену «несправність» у газогоні «Північний потік». Сьогодні газовий монополіст рф «Газпром» оголосив про повну зупинення прокачки газу потужностями «Північного потоку» через нібито несправність у єдиній компресорній станції «Портова», що продовжує працювати.

Про це йдеться у Телеграм-повідомленні «Газпрому». росіяни стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції «Портова» «виявлено витік мастила з домішками герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного».

До усунення зауважень щодо роботи обладнання транспорт газу до газопроводу «Північний потік» повністю зупинено, — заявили в російській компанії.

Також мастило виявили в районі кабельної лінії у зовнішній клемній шафі системи автоматичного управління агрегату. «Газпром» стверджує, що акти виявлення витоку мастила підписано представниками компанії Siemens, які допомагають із техобслуговуванням.