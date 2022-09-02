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Ракурс
Момент уничтожения вражеского танка и бегство россиян попали на видео

Момент уничтожения вражеского танка и бегство россиян попали на видео

2 сен 2022, 19:30
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Благодійний фонд «Повернись живим» 2 вересня оприлюднив новий відеозапис, який зробили захисники України за допомогою безпілотника.





Воїни Збройних сил України завдяки дрону визначили позиції, де перебували воєнні злочинці росії, й продемонстрували момент знищення ворожої техніки, зокрема російського танка.

Источник: Ракурс


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