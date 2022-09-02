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Момент знищення ворожого танка і втеча росіян потрапили на відео
Момент знищення ворожого танка і втеча росіян потрапили на відеоhttps://racurs.ua/ua/n174356-moment-znyschennya-vorojogo-tanka-i-vtecha-rosiyan-potrapyly-na-video.htmlРакурс
Благодійний фонд «Повернись живим» 2 вересня оприлюднив новий відеозапис, який зробили захисники України за допомогою безпілотника.
Воїни Збройних сил України завдяки дрону визначили позиції, де перебували воєнні злочинці росії, й продемонстрували момент знищення ворожої техніки, зокрема російського танка.
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