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Ракурс
Момент знищення ворожого танка і втеча росіян потрапили на відео

Момент знищення ворожого танка і втеча росіян потрапили на відео

2 вер 2022, 19:30
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Благодійний фонд «Повернись живим» 2 вересня оприлюднив новий відеозапис, який зробили захисники України за допомогою безпілотника.





Воїни Збройних сил України завдяки дрону визначили позиції, де перебували воєнні злочинці росії, й продемонстрували момент знищення ворожої техніки, зокрема російського танка.

Джерело: Ракурс


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