Армія рф більше не може підтягувати резерви на Херсонщину - ОК “Південь”

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Армія воєнних злочинців росії більше не може підтягувати резерви в Херсонську область. Про це 2 вересня повідомляє Оперативне командування «Південь» на власній Фейсбук-сторінці.

Збройні сили України знищують склади з боєприпасами та понтонні переправи російських військ, що заважає путінським солдатам підтягувати свої резерви. Нині у росіян залишаються деякі транспортні шляхи, які окупанти гіпотетично можуть спробувати використати, проте вони також перебувають під вогневим контролем захисників України.

Водночас, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні, на Південнобузькому напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Широке, Партизанське, Новопетрівка, Трудолюбівка, Любомирівка, Шевченкове, Луч, Степова Долина, Прибузьке, Лимани, Таврійське, Любимівка.

Рота противника, яка базувалася у спортивному клубі «Загублений світ», покинула Херсон та вивезла на тимчасово окуповану територію Криму награбоване майно у п’яти тентованих вантажівках… Підтверджено, що в районах Херсона та Енергодара точними ударами наших військ знищено три артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу, — додали у Генштабі.

Авіація Повітряних сил спільно з армійською авіацією Сухопутних військ ЗСУ продовжує нанесення ударів по критично важливих об'єктах воєнних злочинців рф, скупченню живої сили та військової техніки, пунктах управління та складах боєприпасів.