ЄС планує виділити 5 млрд євро Україні, проти лише Угорщина— Bloomberg

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Країни Європейського Союзу, за винятком Угорщини, домовилися про виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Європейська комісія запропонує пакет кредитів наступного тижня, щоб допомогти Києву на базові виплати, зокрема виплатити заробітні плати, пише Bloomberg з посиланням на дипломатів ЄС.

Ці гроші є частиною більшого пакету у 9 млрд євро, які Брюссель ухвалив у травні 2022 року. Однак через сумніви, як фінансувати допомогу ЄС, досі було офіційно погоджено лише 1 млрд євро з цієї макрофінансової допомоги. Наприклад, Берлін наполягає на наданні Києву безповоротних грантів, стверджуючи, що більший борг нашкодить економіці України, яка наближається до дефолту.

Пакет нової фінансової допомоги у 5 млрд євро, ймовірно, офіційно ухвалять на Раді ЄС із загальних питань, яка відбудеться 20 вересня у Брюсселі. Обговорення щодо решти 3 млрд євро все ще триває.

За оцінками МВФ, проведеними раніше цього року, українському уряду потрібна фінансова підтримка у розмірі близько 5 млрд євро на місяць, щоб залишатися платоспроможним.

Водночас більшість угорців не підтримують запроваджені ЄС санкції проти росії, виступають проти візових обмежень для росіян, а також не підтримують поставки зброї Україні. Про це свідчить опитування аналітичного центру Századvég. 81% респондентів в Угорщині не підтримують поставки країнами ЄС зброї для України. Більшість опитаних (78%) не підтримують заборону на імпорт російської нафти в Європу, навчання українських військових Євросоюзом (77%), заборону на імпорт російського газу та остаточну відмову від газу рф (75%), а також заборону імпорту російського палива та сировини для АЕС (74%). Згідно з дослідженням, 57% угорців згодні із блокуванням активів російських мільярдерів і олігархів.