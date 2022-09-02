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ЗСУ показали нищівну роботу артилерії
ЗСУ показали нищівну роботу артилерії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174353-zsu-pokazaly-nyschivnu-robotu-artyleriyi-video.htmlРакурс
Як українські артилеристи нещадно нищать ворога, показав 98-й батальйон Територіальної оборони Збройних сил України «Азов».
Нагадаємо, воїни ЗСУ сьогодні вдарили по базі воєнних злочинців росії у Херсоні. Як повідомило Оперативне командування «Південь», окупанти розміщувалися в університетському гуртожитку.
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