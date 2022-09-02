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Ракурс
ВСУ показали сокрушительную работу артиллерии (ВИДЕО)

ВСУ показали сокрушительную работу артиллерии (ВИДЕО)

2 сен 2022, 18:20
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Як українські артилеристи нещадно нищать ворога, показав 98-й батальйон Територіальної оборони Збройних сил України «Азов».





Нагадаємо, воїни ЗСУ сьогодні вдарили по базі воєнних злочинців росії у Херсоні. Як повідомило Оперативне командування «Південь», окупанти розміщувалися в університетському гуртожитку.

Источник: Ракурс


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