ВСУ показали сокрушительную работу артиллерии (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n174353-vsu-pokazali-sokrushitelnuu-rabotu-artillerii-video.html

Ракурс

Як українські артилеристи нещадно нищать ворога, показав 98-й батальйон Територіальної оборони Збройних сил України «Азов».

Нагадаємо, воїни ЗСУ сьогодні вдарили по базі воєнних злочинців росії у Херсоні. Як повідомило Оперативне командування «Південь», окупанти розміщувалися в університетському гуртожитку.