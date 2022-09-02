Розвідка Естонії спрогнозувала, якою буде війна у найближчі півроку

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Розвідка Естонії спрогнозувала, якою буде війна найближчі півроку. Очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг вказав, що до весни війна росії проти Україні відбуватиметься у статичному вигляді.

До закінчення активних бойових дій залишилося сім-дев'ять тижнів — залежно від того, коли зіпсується погода. Потім до весни ми матимемо справу зі статичною війною, яку ми зараз спостерігаємо у Донецькій та Луганській областях, — зазначив Гросберг на брифінгу в Міністерстві оборони Естонії, повідомляє ERR.

Естонський військовий назвав маловірогідною можливість звільнення за цей час усієї території України.

З його слів, досягти значного й масштабного успіху за такий короткий час буде вкрай складно.

Я б не став класифікувати це (наступ ЗСУ на півдні — ред.) як масований наступ. Але з початку квітня Україна змогла досягти успіхів у Херсонській області, — сказав Гросберг.

На його думку, вихід українських військ до Дніпра усуне небезпеку намірів путінської армії просуватися у напрямку Одеси. Разом з тим, він вважає, що і воєнним злочинцям рф і захисникам України буде складно переправитися через Дніпро.

Гросберг впевнений, що для успішного наступу потрібна триразова перевага сил. Окрім цього, москва збудувала численні оборонні споруди на Херсонщині, а Збройні сили України змогли прорвати лише першу лінію. У той же час успіхи Києва в Херсонській області та все більш інтенсивний наступ знизять можливості окупаційної влади провести там «референдум», вважає розвідка Естонії.