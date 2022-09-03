Без срока давности - ГБР объявило подозрения девяти предателям, которые служат в ПВО оккупированного Крыма

https://racurs.ua/n174369-bez-sroka-davnosti-gbr-obyavilo-podozreniya-devyati-predatelyam-kotorye-slujat-v-pvo.html

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Держбюро розслідувань України повідомило про підозру дев’ятьох колишніх військовослужбовців групи зенітних дивізіонів однієї з військових частин Збройних сил України, які після окупації Росією Криму у 2014 році перейшли на бік ворога.

Серед підозрюваних — начальник штабу, командир батареї, заступники командирів дивізіонів та інші офіцери. Крім того, що ці ексвійськові сприяли в окупації півострова, під час повномасштабного вторгнення рф в Україну більша частина з них продовжила воювати на стороні ворога. Один з екс-військових, Подобєдов Денис, наразі обіймає посаду заступника командира зенітного ракетного полку та керує протиповітряною обороною окупантів у Криму, — ідеться в релізі ДБР.

Усіх фігурантів підозрюють у держзраді і дезертирстві. Максимальне покарання за статтями, які їм інкримінують, — позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. Строку давності ці злочини не мають.

Крім того, в бюро опублікувало фото зрадників. Більшість з них — скріншоти з пропагандистських сюжетів росТБ про окупаційний гарнізон Криму.