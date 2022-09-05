Непопулярна в Москве и в Брюсселе - кто такая Лиз Трасс и каково ее отношение к Украине

https://racurs.ua/n174443-nepopulyarna-v-moskve-i-v-brussele-kto-takaya-liz-trass-i-kakovo-ee-otnoshenie-k-ukraine.html

Ракурс

Консерватори Британії обрали главу МЗС Ліз Трасс своїм новим лідером — вона вступить на посаду премʼєра 6 вересня після призначення королевою. Трасс стане третьою жінкою на прем'єрській посаді в історії Британії після Маргарет Тетчер і Терези Мей.

«Ракурс» знайомить читачыв з тим, хто очолюватиме країну-союзника України після Бориса Джонсона.

Трасс пд час передвиборчої боротьби пообіцяла Україні потужну підтримку та дружбу: «Як прем'єр-міністерка я буду найбільшим другом України, піду по слідах Бориса Джонсона».

Вона не любила росіян, коли це ще не було мейнстрімом. Ще до повномасштабної війни Трасс відверто говорила росіянам про санкції, а світові говорила про загрози з боку москви.

Ліз очолювала в урядах п’ять різних міністерств: МЗС, міністерство з прав жінок, міністерство зовнішньої торгівлі, міністерство юстиції, міністерство довкілля, продовольства та сільського господарства.

Трасс не проти, щоб британці воювали в Україні проти росії.

Абсолютно підтримую, — сказала вона про ініціативу окремих британців у якості добровольців підтримувати ЗСУ.

Нова очільниця уряду озвучила найгучнішу промову серед усіх західних лідерів. Заявила про повернення геополітики, про безпорадність «архітектури, яка була покликана гарантувати мир і процвітання». А ще сказала, що війна в Україні — «це наша війна».

Washington Post нагадує, що її політичний шлях розпочався зліва. Геть монархію! — кричала спочатку Трасс. А зараз вона праворуч, прихильник жорсткої лінії Brexit, яка намагалася стати «залізною леді» Маргарет Тетчер. Після багатьох років державної служби та літа, проведеного на службі в активістів Консервативної партії, багато британців зізнаються, що не знають Трасс по-справжньому. Не так, як вони знали Бориса Джонсона — колишнього мера Лондона, газетного оглядача, яскравого оратора.

Справедливо сказати, що Трасс — перевертень. Вона боролася за те, щоб Велика Британія залишилася в Європейському Союзі, а потім стала затятим захисником Brexit, — пише видання.

Її прихильники кажуть, що вона прийняла результати референдуму 2016 року та змирилася з програмою. Інші кажуть, що вона — флюгер, який повертається, коли це потрібно для її просування. Критики називають її «амбітною». Трасс відповідає, що так завжди називають жінок, які піднімаються.

Непопулярна у Москві і в Брюсселі

Трасс — надійний союзник НАТО і прихильник України, який жорстко висловлюється щодо росії та Путіна. Вона очолила ініціативу щодо введення санкцій проти олігархів, багато з яких вели розгульне життя в Лондоні.

В інтерв’ю ВВС на початку війни вона «абсолютно» схвалила ідею про те, щоб британці вирушали воювати в Україну — це зауваження було рішуче відкинуте британським оборонним відомством.

Будучи непопулярною в Москві, Трасс не користується популярністю і в Брюсселі. Її вважають агітатором, антиєвропейським опортуністом, який може ще більше погіршити скелясті відносини між Британією та блоком із 27 країн.

Присяжні ще не визначилися, — сказала Трасс минулого тижня, відповідаючи на запитання про те, чи є президент Франції Еммануель Макрон «другом чи ворогом».

Макрон відповів: «Якщо французи та британці не в змозі сказати, друзі ми чи вороги — цей термін не є нейтральним — у нас будуть проблеми».

Коли рік тому вона стала міністром закордонних справ, у Європі була надія, що вона виявиться чесним партнером, — каже Муджтаба Рахман, керуючий директор з Європи в Eurasia Group, консалтингової компанії, яка займається дослідженням політичних ризиків.

Натомість вона просунула плани щодо одностороннього переписування ключової частини угоди після Brexit — протоколу щодо Північної Ірландії, чим обурила європейських чиновників.

Євросоюз відчуває, що з Трасс можна сильно обпіктися, — сказав Рахман. — Вона з першого дня привнесла до відносин величезний дефіцит довіри.

У Вашингтоні, принаймні, за межами дипломатичних кіл, офіційної думки про Трасс не так багато. Вона хоче укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами, а адміністрація Байдена не поспішає з переговорами. Білий дім також насторожено ставиться до її дій щодо Північної Ірландії.

Перемога над торі за допомогою зниження податків

47-річна Трасс обіцяє знизити податки та збільшити запозичення, попри те, що інфляція перевищила 10%, а Банк Англії прогнозує затяжну рецесію до кінця року — поряд зі стрибком цін на енергоносії, який у чотири рази збільшить рахунки за опалення для домовласників та підприємств.

Брат Трасс Френсіс розповів Бі-бі-сі у 2017 році, що його старша сестра завжди була впевнена у собі, мала свою думку та ненавиділа програвати, навіть у «Монополію».

Вона була людиною, яка мала виграти. Вона створювала якусь особливу систему, щоб придумати, як виграти, — сказав Френсіс.

Схоже, Трасс знову вигадала шлях до перемоги.

Вона переможе, тому що говорила речі, які люблять чути члени Консервативної партії, — каже Джонатан Тонге, експерт із політики з Ліверпульського університету.

Зокрема, Ліз обіцяла знизити податки — «це все одно, що кидати червоне м’ясо членам Торі», — сказав Тонге, — у той час як її опонент Сунак говорив, що країні спочатку потрібно приборкати інфляцію.

Трас також допомогло те, що, на відміну від свого суперника, вона залишилася вірною Джонсону, який, як і раніше, популярний серед низів, які вже зізнаються, що сумують за ним. Якби Джонсон був у бюлетені, він мав би хороші шанси на перемогу.

Ще один момент на користь Трасс: у порівнянні з Сунаком, у неї скромніше походження.

Трасс згадувала про дорогу приватну освіту Сунака — делікатна тема в Британії, де свідомо ставляться до класу — на відміну від її державної середньої школи в Лідсі, де дітей «підводили», за її словами, «низькими очікуваннями, поганими освітніми стандартами та відсутністю можливостей».

Саме цей досвід, за її словами, зрештою змусив її переїхати праворуч. Це причина, через яку я є консерватором, — сказала вона.

Вона описує своїх батьків як «лівих активістів»: її батько — професор математики в Університеті Лідса, а мати — медсестра та місцевий лідер Кампанії за ядерне роззброєння.

Після школи Трасс вивчала політику, філософію та економіку в Оксфордському університеті — як і багато прем'єр-міністрів до неї.

Вона була президентом лівоцентристської партії ліберал-демократів Оксфордського університету, і саме на конференції ліберал-демократів у Брайтоні 1994 року Трасс закликала до скасування монархії. Ми не віримо, що люди народжуються, щоб правити, — сказала вона делегатам.

З того часу вона називає королівську родину «необхідною» для Великої Британії.

Ніл Фосетт, нині член ради ліберал-демократів, працював з Трасс у той час.

Він сказав газеті The Post: Вона одна із найважчих людей, з якими я коли-небудь працював. Вона дуже твердо стоїть на ногах, займає фіксовану позицію і не хоче з неї зрушуватися, навіть якщо є явні докази того, що те, чого вона хоче, не спрацює. Він додав, що було «дуже важко визначити, у що вона справді вірить. Трасс займала сильні позиції, щоб грати на ту аудиторію, перед якою виступала.

Марк Стірс, наставник Трасс в Оксфорді, а нині директор лабораторії політики в Університетському коледжі Лондона, запропонував аналогічний звіт у Times of London. Він написав, що під час їх занять Трасс «демонструвала нервуючу здатність дивувати» і була «самосвідомо нестандартною».

Трасс не вистачає медійної елегантності Тоні Блера та Девіда Кемерона. Їй не вистачає твердої рішучості Гордона Брауна або терплячого, довгострокового бачення Маргарет Тетчер, — написав він. — Її найбільш помітною рисою є здатність переходити, не блимаючи, від одного запеклого переконання до іншого.

Свої політичні позиції до вступу до Консервативної партії в 1996 році Трасс пояснює юнацькою необачністю. Вона сказала BBC: У молодості я була професійним сперечальником, мені подобалося досліджувати ідеї та хвилювати події.

Виступаючи перед аудиторією торі минулого місяця, вона сказала: Люди можуть знати про мене, що в мене трохи сумнівне минуле… Всі ми робимо помилки, у всіх були підліткові пригоди, і це було зі мною. У деяких людей є секс, наркотики та рок-н-рол, а я була в рядах ліберальних демократів. Мені дуже шкода.