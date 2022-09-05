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Хто така Ліз Трасс та яке її ставлення до України
Непопулярна у Москві і в Брюсселі — хто така Ліз Трасс та яке її ставлення до Україниhttps://racurs.ua/ua/n174443-nepopulyarna-u-moskvi-i-v-brusseli-hto-taka-liz-trass-ta-yake-yiyi-stavlennya-do-ukrayiny.htmlРакурс
Консерватори Британії обрали главу МЗС Ліз Трасс своїм новим лідером — вона вступить на посаду премʼєра 6 вересня після призначення королевою. Трасс стане третьою жінкою на прем'єрській посаді в історії Британії після Маргарет Тетчер і Терези Мей.
«Ракурс» знайомить читачыв з тим, хто очолюватиме країну-союзника України після Бориса Джонсона.
Трасс пд час передвиборчої боротьби пообіцяла Україні потужну підтримку та дружбу: «Як прем'єр-міністерка я буду найбільшим другом України, піду по слідах Бориса Джонсона».
Вона не любила росіян, коли це ще не було мейнстрімом. Ще до повномасштабної війни Трасс відверто говорила росіянам про санкції, а світові говорила про загрози з боку москви.
Ліз очолювала в урядах п’ять різних міністерств: МЗС, міністерство з прав жінок, міністерство зовнішньої торгівлі, міністерство юстиції, міністерство довкілля, продовольства та сільського господарства.
Трасс не проти, щоб британці воювали в Україні проти росії.
Абсолютно підтримую, — сказала вона про ініціативу окремих британців у якості добровольців підтримувати ЗСУ.
Нова очільниця уряду озвучила найгучнішу промову серед усіх західних лідерів. Заявила про повернення геополітики, про безпорадність «архітектури, яка була покликана гарантувати мир і процвітання». А ще сказала, що війна в Україні — «це наша війна».
Washington Post нагадує, що її політичний шлях розпочався зліва.
Геть монархію! — кричала спочатку Трасс.
А зараз вона праворуч, прихильник жорсткої лінії Brexit, яка намагалася стати «залізною леді» Маргарет Тетчер.
Після багатьох років державної служби та літа, проведеного на службі в активістів Консервативної партії, багато британців зізнаються, що не знають Трасс по-справжньому. Не так, як вони знали Бориса Джонсона — колишнього мера Лондона, газетного оглядача, яскравого оратора.
Справедливо сказати, що Трасс — перевертень. Вона боролася за те, щоб Велика Британія залишилася в Європейському Союзі, а потім стала затятим захисником Brexit, — пише видання.
Її прихильники кажуть, що вона прийняла результати референдуму 2016 року та змирилася з програмою. Інші кажуть, що вона — флюгер, який повертається, коли це потрібно для її просування. Критики називають її «амбітною». Трасс відповідає, що так завжди називають жінок, які піднімаються.
Непопулярна у Москві і в Брюсселі
Трасс — надійний союзник НАТО і прихильник України, який жорстко висловлюється щодо росії та Путіна. Вона очолила ініціативу щодо введення санкцій проти олігархів, багато з яких вели розгульне життя в Лондоні.
В інтерв’ю ВВС на початку війни вона «абсолютно» схвалила ідею про те, щоб британці вирушали воювати в Україну — це зауваження було рішуче відкинуте британським оборонним відомством.
Будучи непопулярною в Москві, Трасс не користується популярністю і в Брюсселі. Її вважають агітатором, антиєвропейським опортуністом, який може ще більше погіршити скелясті відносини між Британією та блоком із 27 країн.
Присяжні ще не визначилися, — сказала Трасс минулого тижня, відповідаючи на запитання про те, чи є президент Франції Еммануель Макрон «другом чи ворогом».
Макрон відповів: «Якщо французи та британці не в змозі сказати, друзі ми чи вороги — цей термін не є нейтральним — у нас будуть проблеми».
Коли рік тому вона стала міністром закордонних справ, у Європі була надія, що вона виявиться чесним партнером, — каже Муджтаба Рахман, керуючий директор з Європи в Eurasia Group, консалтингової компанії, яка займається дослідженням політичних ризиків.
Натомість вона просунула плани щодо одностороннього переписування ключової частини угоди після Brexit — протоколу щодо Північної Ірландії, чим обурила європейських чиновників.
Євросоюз відчуває, що з Трасс можна сильно обпіктися, — сказав Рахман. — Вона з першого дня привнесла до відносин величезний дефіцит довіри.
У Вашингтоні, принаймні, за межами дипломатичних кіл, офіційної думки про Трасс не так багато. Вона хоче укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами, а адміністрація Байдена не поспішає з переговорами. Білий дім також насторожено ставиться до її дій щодо Північної Ірландії.
Перемога над торі за допомогою зниження податків
47-річна Трасс обіцяє знизити податки та збільшити запозичення, попри те, що інфляція перевищила 10%, а Банк Англії прогнозує затяжну рецесію до кінця року — поряд зі стрибком цін на енергоносії, який у чотири рази збільшить рахунки за опалення для домовласників та підприємств.
Брат Трасс Френсіс розповів Бі-бі-сі у 2017 році, що його старша сестра завжди була впевнена у собі, мала свою думку та ненавиділа програвати, навіть у «Монополію».
Вона була людиною, яка мала виграти. Вона створювала якусь особливу систему, щоб придумати, як виграти, — сказав Френсіс.
Схоже, Трасс знову вигадала шлях до перемоги.
Вона переможе, тому що говорила речі, які люблять чути члени Консервативної партії, — каже Джонатан Тонге, експерт із політики з Ліверпульського університету.
Зокрема, Ліз обіцяла знизити податки — «це все одно, що кидати червоне м’ясо членам Торі», — сказав Тонге, — у той час як її опонент Сунак говорив, що країні спочатку потрібно приборкати інфляцію.
Трас також допомогло те, що, на відміну від свого суперника, вона залишилася вірною Джонсону, який, як і раніше, популярний серед низів, які вже зізнаються, що сумують за ним. Якби Джонсон був у бюлетені, він мав би хороші шанси на перемогу.
Ще один момент на користь Трасс: у порівнянні з Сунаком, у неї скромніше походження.
Трасс згадувала про дорогу приватну освіту Сунака — делікатна тема в Британії, де свідомо ставляться до класу — на відміну від її державної середньої школи в Лідсі, де дітей «підводили», за її словами, «низькими очікуваннями, поганими освітніми стандартами та відсутністю можливостей».
Саме цей досвід, за її словами, зрештою змусив її переїхати праворуч.
Це причина, через яку я є консерватором, — сказала вона.
Вона описує своїх батьків як «лівих активістів»: її батько — професор математики в Університеті Лідса, а мати — медсестра та місцевий лідер Кампанії за ядерне роззброєння.
Після школи Трасс вивчала політику, філософію та економіку в Оксфордському університеті — як і багато прем'єр-міністрів до неї.
Вона була президентом лівоцентристської партії ліберал-демократів Оксфордського університету, і саме на конференції ліберал-демократів у Брайтоні 1994 року Трасс закликала до скасування монархії.
Ми не віримо, що люди народжуються, щоб правити, — сказала вона делегатам.
З того часу вона називає королівську родину «необхідною» для Великої Британії.
Ніл Фосетт, нині член ради ліберал-демократів, працював з Трасс у той час.
Він сказав газеті The Post:
Вона одна із найважчих людей, з якими я коли-небудь працював. Вона дуже твердо стоїть на ногах, займає фіксовану позицію і не хоче з неї зрушуватися, навіть якщо є явні докази того, що те, чого вона хоче, не спрацює.
Він додав, що було «дуже важко визначити, у що вона справді вірить. Трасс займала сильні позиції, щоб грати на ту аудиторію, перед якою виступала.
Марк Стірс, наставник Трасс в Оксфорді, а нині директор лабораторії політики в Університетському коледжі Лондона, запропонував аналогічний звіт у Times of London. Він написав, що під час їх занять Трасс «демонструвала нервуючу здатність дивувати» і була «самосвідомо нестандартною».
Трасс не вистачає медійної елегантності Тоні Блера та Девіда Кемерона. Їй не вистачає твердої рішучості Гордона Брауна або терплячого, довгострокового бачення Маргарет Тетчер, — написав він. — Її найбільш помітною рисою є здатність переходити, не блимаючи, від одного запеклого переконання до іншого.
Свої політичні позиції до вступу до Консервативної партії в 1996 році Трасс пояснює юнацькою необачністю. Вона сказала BBC:
У молодості я була професійним сперечальником, мені подобалося досліджувати ідеї та хвилювати події.
Виступаючи перед аудиторією торі минулого місяця, вона сказала:
Люди можуть знати про мене, що в мене трохи сумнівне минуле… Всі ми робимо помилки, у всіх були підліткові пригоди, і це було зі мною. У деяких людей є секс, наркотики та рок-н-рол, а я була в рядах ліберальних демократів. Мені дуже шкода.
Трасс часто використовує цю фразу — і завжди викликає оплески членів своєї партії.
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