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Ракурс
Арештовано активи підприємств гауляйтера Херсона Володимира Сальдо. Фото:

Арештовано активи підприємств колаборанта Сальдо (ФОТО)

5 вер 2022, 15:23
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Арештовано активи компанії, яка підконтрольна колаборанту Володимиру Сальдо.





У Житомирській області за матеріалами СБУ накладено арешт на активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина екс-нардепа-зрадника, а нині — гауляйтера тимчасово окупованої Херсонщини. Ця бізнесова структура була пов’язана із видобутком та обробкою граніту. Про це 5 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що завдяки прибутку від діяльності фірми прибічник окупантів фінансував дії, спрямовані на зміну меж території України, а також на ведення війни. Зараз арештовано рахунки підприємства та п’ять одиниць спеціальної техніки вартістю понад 6 млн грн, яка використовувалися для видобутку корисних копалин.

Зараз вирішується питання, щоб передати арештовані активи в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Арештовано активи підприємств гауляйтера Херсона. Фото: СБУ

Арештовано активи підприємств гауляйтера Херсона. Фото: СБУ

Арештовано активи підприємств гауляйтера Херсона. Фото: СБУ

Арештовано активи підприємств гауляйтера Херсона. Фото: СБУ

Нагадаємо, на початку вересня Збройні сили України завдали удару по будівельно-монтажному управлінню в Херсоні, яке належить російському гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо.

Джерело: Ракурс


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