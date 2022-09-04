ЗСУ знищили ще один об'єкт херсонського гауляйтера Сальдо

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У Херсоні знищено ще один об’єкт гауляйтера Сальдо, фото: Євген Рищук
ЗСУ знищили ще один об'єкт херсонського гауляйтера Сальдоhttps://racurs.ua/ua/n174425-zsu-znyschyly-sche-odyn-obiekt-hersonskogo-gaulyaytera-saldo.htmlРакурс
Захисники Україні завдали удару по будівельно-монтажному управлінню в Херсоні, яке належить російському гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо.
Про це сьогодні, 4 вересня, у своєму Telgram-каналі повідомив міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук.
Приліт у БМУ 5. Вибухає БК, — зазначив Рищук, додавши, що цей об'єкт є власністю Сальдо.
Вчора, 3 вересня, у Херсоні пролунала серія потужних вибухів у розташованому поблизу порту водно-розважальному комплексі «Загублений світ», власником якого є Сальдо.
За цією адресою розташовувалася база рашистів.
Сам Сальдо, за наявною інформацією із початку серпня перебуває у москві, куди його на початку серпня з ознаками отруєння доставили у стані медикаментозної коми.
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