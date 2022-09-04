ЗСУ знищили ще один об'єкт херсонського гауляйтера Сальдо

У Херсоні знищено ще один об’єкт гауляйтера Сальдо, фото: Євген Рищук

https://racurs.ua/ua/n174425-zsu-znyschyly-sche-odyn-obiekt-hersonskogo-gaulyaytera-saldo.html

Ракурс

Захисники Україні завдали удару по будівельно-монтажному управлінню в Херсоні, яке належить російському гауляйтеру Херсонщини Володимиру Сальдо.

Про це сьогодні, 4 вересня, у своєму Telgram-каналі повідомив міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук.

Приліт у БМУ 5. Вибухає БК, — зазначив Рищук, додавши, що цей об'єкт є власністю Сальдо.

Вчора, 3 вересня, у Херсоні пролунала серія потужних вибухів у розташованому поблизу порту водно-розважальному комплексі «Загублений світ», власником якого є Сальдо.

За цією адресою розташовувалася база рашистів.

Сам Сальдо, за наявною інформацією із початку серпня перебуває у москві, куди його на початку серпня з ознаками отруєння доставили у стані медикаментозної коми.