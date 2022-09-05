В Кремле началась дискуссия о "хороших русских", в центре внимания муж Пугачевой Галкин

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Ракурс

У Кремлі почалася дискусія про «хороших росіян». Речник володимира путіна вигороджує співачку Аллу Пугачову, але накинувся на її чоловіка Максима Галкіна.

Є ті, з ким нам явно не по дорозі, — заявив дмитро пєсков про Галкіна.

На його думку, артист належить до людей, «з якими росії явно не по дорозі».

Він у такий спосіб прокоментував полеміку між Пугачовою та Микитою Міхалковим.

Так звана «примадонна» російського шоу-бізнесу Пугачова повернулася в Москву і дорікнула режисеру Міхалкову, який критикував їх з Галкіним за «втечу з країни та називав непотрібними».

На думку Пєскова, «є артисти, які буквально заплямували себе абсолютно непристойними та неприйнятними заявами». До них не належить Пугачова, але належить Галкін.

Я не чув жодної заяви Алли Пугачової, а її чоловік — так, йому явно з нами не по дорозі, чоловік робив дуже погані заяви.

Пєсков також зазначив, що президент росії «цілком нормально» ставиться до Пугачової.

Вони знають один одного, вони знайомі, вони неодноразово зустрічалися, — сказав «рот» путіна.

Галкін після початку війни неодноразово висловлювався проти російського вторгнення в Україну. Пугачова жодних публічних заяв на цю тему не робила. Пугачова та Галкін незабаром після початку бойових дій залишили росію. Співачка повернулася до країни у серпні, а Галкін все ще перебуває за кордоном.

Після повернення до рф Пугачова у своєму інстаграм-профілі з 3,3-мільйонною аудиторією опублікувала фрагмент з фільму Міхалкова «Раба кохання», де головна героїня каже чоловікам, що її переслідують: «Панове, ви звірі. Панове, ви будете прокляті своєю країною».