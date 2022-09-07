Трасс созвонилась с Байденом и Зеленским – о чем говорили

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Ракурс

Новий британський прем'єр Ліз Трасс 6 вересня провела телефонну розмову з Джо Байденом.

Reuters повідомило, що Трасс та президент США у першій телефонній розмові домовилися зміцнювати оборонний союз між країнами.

Лідери Британії та Штатів домовилися працювати над поразкою росії в Україні та обговорили важливість тісної координації у питаннях допомоги Україні, а також приділили увагу викликам з боку Китаю та Ірану, — повідомили на Даунінг-стріт та у Білому домі.

Перед цим Трасс виконала обіцянку: перший її міжнародний дзвінок на посаді був до України. Також вона прийняла запрошення відвідати Україну.

Володимир Зеленський першим серед іноземних лідерів поговорив телефоном із новообраною британською премʼєркою Ліз Трасс. Зеленський запросив її в Україну, подякував за оборонну та економічну підтримку.

Раніше Трасс заявила, що в разі обрання лідером Консервативної партії та керівником уряду, першу телефонну розмову вона проведе саме з президентом України.

Ліз Трасс продовжить жорстку політику Великої Британії щодо росії, розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба 6 вересня в ефірі національного телемарафону.

Трасс завжди займала максимально жорстку проукраїнську позицію, а її призначення на посаду прем'єр-міністра Британії означає продовження політики Джонсона щодо всеосяжної підтримки України, — заявив Кулеба.

У вівторок Трасс призначила ключових міністрів. Єдиним міністром із колишнього уряду став голова Міноборони Бен Уоллес.

Цю посаду він обіймає з липня 2019 року і заслужив багато теплих слів за свою політику щодо України. Уоллес вважався головним претендентом на місце Бориса Джонсона, але вирішив не брати участь у прем'єрських перегонах, повідомляє Sky News.

Міністром охорони здоров’я та віце-прем'єром стала Тереза ​​Коффі, а Квазі Квартенг отримав посаду голови Мінфіну. МЗС Великої Британії очолив Джеймс Клеверлі. Суелла Браверман обійняла посаду глави МВС, а посаду міністра юстиції отримав Брендон Льюїс.