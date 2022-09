Королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ прийняла відставку Бориса Джонсона та jaswqyj призначила Ліз Трасс новою прем'єр-міністеркою.

5 вересня Консервативна партія обрала її новою лідеркою, інформує Sky News.

Вона стала третьою жінкою на посаді прем'єр-міністра в історії Великої Британії.

Трасс стала шістнадцятим главою уряду під час правління Її Величності Єлизавети ІІ. Першим був Вінстон Черчилль у 1952 році.

47-річна Ліз Трасс працювала на посаді міністра закордонних справ країни в уряді Джонсона.

Джонсон вранці 6 вересня вийшов із прем'єрської резиденції разом із дружиною та виголосив свою фінальну промову.

Зокрема, Джонсон сказав, що йде з посади після «неочікуваної естафети» — мовляв, його прем'єрство обірвалося після того, «як правила змінили на півдорозі».

Також згадав свої здобутки: реалізацію Брекзиту, масову вакцинацію від ковіду та опір путінській війні в Україні. Відзначив екс-прем'єр і низький рівень безробіття — найнижчий відтоді, «як мені було 10 і я гасав на кулі-стрибунці».

Експрем'єр висловив впевненість у своїй наступниці Ліз Трасс і сказав, що її уряд проведе країну через енергетичну кризу. У Британії зараз різко ростуть ціни на комунальні послуги через високі ціни на газ.

«Well, this is it folks"



Outgoing Prime Minister Boris Johnson says «the baton will be handed over in what has unexpectedly turned out to be a relay race» as he begins his farewell speechhttps://t.co/aEbv0n0Fuhpic.twitter.com/CeiB8l3W8M