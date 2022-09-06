Елизавета II утвердила Лиз Трасс, Джонсон попрощался с кабинетом

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Ракурс

Королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ прийняла відставку Бориса Джонсона та jaswqyj призначила Ліз Трасс новою прем'єр-міністеркою.

5 вересня Консервативна партія обрала її новою лідеркою, інформує Sky News.

Ліз Трасс стала прем'єр-міністеркою Великої Британії після того, як королева Єлизавета ІІ офіційно попросила її сформувати новий уряд, — йдеться у повідомленні.

Вона стала третьою жінкою на посаді прем'єр-міністра в історії Великої Британії.

Трасс стала шістнадцятим главою уряду під час правління Її Величності Єлизавети ІІ. Першим був Вінстон Черчилль у 1952 році.

47-річна Ліз Трасс працювала на посаді міністра закордонних справ країни в уряді Джонсона.

Джонсон виїхав зі своєї резиденції

Джонсон вранці 6 вересня вийшов із прем'єрської резиденції разом із дружиною та виголосив свою фінальну промову.

Зокрема, Джонсон сказав, що йде з посади після «неочікуваної естафети» — мовляв, його прем'єрство обірвалося після того, «як правила змінили на півдорозі».

Також згадав свої здобутки: реалізацію Брекзиту, масову вакцинацію від ковіду та опір путінській війні в Україні. Відзначив екс-прем'єр і низький рівень безробіття — найнижчий відтоді, «як мені було 10 і я гасав на кулі-стрибунці».

Експрем'єр висловив впевненість у своїй наступниці Ліз Трасс і сказав, що її уряд проведе країну через енергетичну кризу. У Британії зараз різко ростуть ціни на комунальні послуги через високі ціни на газ.

«Well, this is it folks"



Outgoing Prime Minister Boris Johnson says «the baton will be handed over in what has unexpectedly turned out to be a relay race» as he begins his farewell speechhttps://t.co/aEbv0n0Fuhpic.twitter.com/CeiB8l3W8M — BBC News (UK) (@BBCNews) September 6, 2022

І, як Цинциннат, я повертаюся до свого плуга, — такі слова пролунали під час прощальної прем'єрської промови Джонсона.

BBC натякає, що Джонсон не дарма обрав цитату Луція Квінкція Цинцинната — видатного державного діяча Римської республіки 5 століття до нашої ери. Мовляв, це свідчить про ймовірне повернення Джонсона у політику.

Справа в тому, що Цинциннат був фермером та колишнім консулом, якого у 458 році до н.е. Сенат покликав стати диктатором. Це був дуже неспокійний для республіки момент — час війни з племенами еквів та вольсків. І, хоча треба було сіяти землю, він погодився. Під керівництвом Цинцинната римляни швидко перемогли, і після 14 днів правління той повернувся до господарства.

19 років потому, під час повстання плебеїв, Цинцинната вмовили стати диктатором вдруге. То ж багато хто розцінив слова Джонсона як натяк на повернення.

Історія Цинцинната стала символом вірності громадянському обов’язку. Вона надихала багатьох митців (є десятки картин, присвячених тому, як його вмовляють кинути плуг) і політиків.

У США в 1783 році був заснований Орден Цинцинната, яким відзначали переважно відставних офіцерів, що воювали за незалежність США. На честь ордена було назване американське місто Цинциннаті в штаті Огайо.

Борис залишив кота Ларрі для Ліз

Тим часом головний кіт Британії Ларрі заявив землякам, що не покине Даунінг-стріт, 10. На його офіційній сторінці в Twitter був закріплений старий пост, в якому він пояснює, що буде з котом.