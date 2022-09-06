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Єлизавета ІІ затвердила Ліз Трасс, Джонсон попрощався з урядовцями
Єлизавета ІІ затвердила Ліз Трасс, Джонсон попрощався з урядовцями (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174486-ielyzaveta-ii-zatverdyla-liz-trass-djonson-poproschavsya-z-uryadovcyamy-foto-video.htmlРакурс
Королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ прийняла відставку Бориса Джонсона та jaswqyj призначила Ліз Трасс новою прем'єр-міністеркою.
5 вересня Консервативна партія обрала її новою лідеркою, інформує Sky News.
Ліз Трасс стала прем'єр-міністеркою Великої Британії після того, як королева Єлизавета ІІ офіційно попросила її сформувати новий уряд, — йдеться у повідомленні.
Вона стала третьою жінкою на посаді прем'єр-міністра в історії Великої Британії.
Трасс стала шістнадцятим главою уряду під час правління Її Величності Єлизавети ІІ. Першим був Вінстон Черчилль у 1952 році.
47-річна Ліз Трасс працювала на посаді міністра закордонних справ країни в уряді Джонсона.
Джонсон виїхав зі своєї резиденції
Джонсон вранці 6 вересня вийшов із прем'єрської резиденції разом із дружиною та виголосив свою фінальну промову.
Зокрема, Джонсон сказав, що йде з посади після «неочікуваної естафети» — мовляв, його прем'єрство обірвалося після того, «як правила змінили на півдорозі».
Також згадав свої здобутки: реалізацію Брекзиту, масову вакцинацію від ковіду та опір путінській війні в Україні. Відзначив екс-прем'єр і низький рівень безробіття — найнижчий відтоді, «як мені було 10 і я гасав на кулі-стрибунці».
Експрем'єр висловив впевненість у своїй наступниці Ліз Трасс і сказав, що її уряд проведе країну через енергетичну кризу. У Британії зараз різко ростуть ціни на комунальні послуги через високі ціни на газ.
«Well, this is it folks"— BBC News (UK) (@BBCNews) September 6, 2022
Outgoing Prime Minister Boris Johnson says «the baton will be handed over in what has unexpectedly turned out to be a relay race» as he begins his farewell speechhttps://t.co/aEbv0n0Fuhpic.twitter.com/CeiB8l3W8M
І, як Цинциннат, я повертаюся до свого плуга, — такі слова пролунали під час прощальної прем'єрської промови Джонсона.
BBC натякає, що Джонсон не дарма обрав цитату Луція Квінкція Цинцинната — видатного державного діяча Римської республіки 5 століття до нашої ери. Мовляв, це свідчить про ймовірне повернення Джонсона у політику.
Справа в тому, що Цинциннат був фермером та колишнім консулом, якого у 458 році до н.е. Сенат покликав стати диктатором. Це був дуже неспокійний для республіки момент — час війни з племенами еквів та вольсків. І, хоча треба було сіяти землю, він погодився. Під керівництвом Цинцинната римляни швидко перемогли, і після 14 днів правління той повернувся до господарства.
19 років потому, під час повстання плебеїв, Цинцинната вмовили стати диктатором вдруге. То ж багато хто розцінив слова Джонсона як натяк на повернення.
Історія Цинцинната стала символом вірності громадянському обов’язку. Вона надихала багатьох митців (є десятки картин, присвячених тому, як його вмовляють кинути плуг) і політиків.
У США в 1783 році був заснований Орден Цинцинната, яким відзначали переважно відставних офіцерів, що воювали за незалежність США. На честь ордена було назване американське місто Цинциннаті в штаті Огайо.
Борис залишив кота Ларрі для Ліз
Тим часом головний кіт Британії Ларрі заявив землякам, що не покине Даунінг-стріт, 10. На його офіційній сторінці в Twitter був закріплений старий пост, в якому він пояснює, що буде з котом.
Час прояснити деякі речі:
- Я не кіт Бориса Джонсона;
- Як усі прем'єр-міністри, він лише тимчасовий житель на Даунінг-стріт, 10;
- Я живу тут постійно. Коли він іде, я залишаюся;
- Так, це обурливо, але незабаром це закінчиться.
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