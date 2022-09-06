Прямуєте вірним шляхом - Міноборони відреагувало на купівлю росією снарядів у КНДР

https://racurs.ua/ua/n174485-pryamuiete-virnym-shlyahom-minoborony-vidreaguvalo-na-kupivlu-rosiieu-snaryadiv-u-kndr.html

Ракурс

росія переходить на стандарти Північної Кореї у всьому — зброї, політиці та рівні життя.

Так у Міноборони України відреагували на інформацію про те, що рф купує в Північної Кореї зброю для «другої армії світу».

росія купує зброю у Північної Кореї. Радянська зброя справді вичерпала свій потенціал. Тому Україна переходить на стандарти НАТО. Ті, хто не в змозі перейти на стандарти НАТО, переходять на стандарти Північної Кореї у всьому: зброї, політиці, рівня життя, — повдіомили у відомстві.

«Ракурс» розповідав раніше про публікацію The New York Times. Журналісти з посиланням на військову розвідку США стверджують, що росія закуповує артилерійські снаряди та ракети у Північної Кореї. Представники уряду США заявили, що рішення звернутися до Ірану, де росія купувала безпілотники, а тепер і до Північної Кореї, є ознакою того, що санкції та експортний контроль, запроваджені Сполученими Штатами та Європою, заважають Москві отримувати постачання для своєї армії.

Про закупівлю боєприпасів у КНДР стало відомо через кілька днів після того, як рф отримала перші партії безпілотників від Ірану. США вважають, що такі закупівлі свідчать про відчай Москви.